И спорт, и сыр: столичная афиша на выходные

Спортивный праздник, ярмарка сыра и сразу несколько красочных фестивалей: в эти выходные Москва подготовила для жителей и гостей столицы десятки ярких событий, которые нельзя пропустить, даже несмотря на капризы погоды. Развлечения найдутся на все вкусы.

Из-за угрозы сильного ветра штормовое предупреждение действует сегодня до конца дня, поэтому имейте в виду: некоторые парки могут быть закрыты. Но в выходные погода наконец-то улучшится. Завтра станет чуть теплее — правда, местами возможен небольшой дождь. А вот в воскресенье выглянет солнце, и воздух прогреется до плюс 24, так что можно будет идти гулять.

В "Сокольниках" открывается индийский фестиваль. Специи, духи, шелковые платки, украшения — все это можно будет купить там на ярмарке. А еще — попробовать разные сорта манго, научиться расписывать хной, побывать на настоящей индийской свадьбе и, конечно, посмотреть новинки болливудского кино.

А в Парке Горького — в прямом смысле слова головокружительный фестиваль. В небо поднимется больше 100 гимнастов, где они продемонстрируют свои лучшие трюки. Если, посмотрев номера артистов, и вам захочется совершить полет на воздушной трапеции или научиться держать равновесие на большой высоте, — не проблема: на мастер-классах вы пройдете полный курс циркового мастерства.

Но перед этим лучше немного размяться: приходите в субботу в Лужники на спортивный праздник, где будут отмечать День физкультурника. Там можно будет сдать нормы ГТО, поиграть в теннис, волейбол, мини-футбол и поучаствовать в семейных эстафетах, так что берите с собой компанию.

После такой нагрузки хорошо бы подкрепиться: примерно полтора часа в пути — и вы попадете в Истру на огромную ярмарку сыра. Копченый, плавленый, с плесенью, твердый — больше 100 тонн от лучших фермеров России абсолютно на любой вкус и цвет. Но поторопитесь — ярмарка работает всего несколько дней, прилавки пустеют очень быстро.

В подмосковном селе Подмоклово недалеко от Серпухова — фестиваль неизвестной русской музыки. Концерт будет проходить прямо на живописном берегу Оки у стен старинной церкви. Зритель услышит когда-то популярные, но сейчас уже давно забытые мелодии XVII — XVIII веков. Классическая музыка соединится с фольклором.

На дизайн-заводе "Флакон" — фестиваль творчества. В эти выходные там можно будет попробовать себя в разных видах искусства. Кто знает — может быть, откроете в себе какой-то новый талант.

А на ВДНХ в 13-м павильоне проходит очень интересная выставка, на которой представлена археологическая коллекция Рерихов. Это больше 100 предметов, которые семья на протяжении многих лет собирала в разных регионах Азии.