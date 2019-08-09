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9 августа 201915:10

На мэра Туапсе завели дело о превышении и подлоге

фото: admtuapse.ru

Уголовное дело завели на мэра Туапсе. Владимир Зверев подозревается в служебном подлоге и превышении полномочий. Следственный комитет направил в суд ходатайство о его аресте. Чиновник был задержан в кемпинге "Импульс" в поселке Ольгинка.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 286, частям 1 и 2 статьи 292 Уголовного кодекса России, сообщает РИА Новости. Владимир Зверев был избран главой города Туапсе 16 февраля 2018 года. Решение о его избрании принимал совет депутатов Туапсинского городского поселения.

24 мая 2019 года мэр Туапсе сдал гражданину Медведеву в аренду земельный участок на Привокзальной площади. Якобы это было сделано на основании решения Туапсинского горсуда от марта 2015 года. На самом деле это была "благодарность" Зверева Медведеву за предоставленные административные услуги.

С Медведевым Зверев заключил 13 июня 2019 года договор аренды на 49 лет, указав заниженную стоимость арендной платы 296,8 тысячи рублей в год вместо 770,4 тысячи рублей. За 49 лет бюджет города недополучит таким образом 23 миллиона 200 тысяч рублей.

Зверев стал вторым подследственным главой Туапсе за полтора года. Его предшественник Александр Чехов был задержан при получении взятки в 2 миллиона рублей.

А в начале августа 2019 года прямо во время совещания в мэрии Туапсе полицейские надели наручники на начальника отдела имущественных и земельных отношений администрации Туапсе Ирину Винтер.

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