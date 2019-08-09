МИД РФ отреагировал на события в Киргизии

В России надеются на мирное разрешение обострившейся политической ситуации в Киргизии, где накануне был арестован бывший президент страны Алмазбек Атамбаев.

"Мы рассчитываем, что обострившиеся политические разногласия будут преодолены мирными средствами в рамках Конституции республики и действующего законодательства", — сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, это в интересах и самого народа Киргизии, и всех друзей этой страны.

7 августа спецназ предпринял попытку задержать экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш. Однако на защиту бывшего лидера встали его сторонники, начались столкновения. Сообщалось, что пострадали 79 человек, один спецназовец скончался от огнестрельного ранения. В итоге сотрудники правоохранительных органов вынуждены были отступить.

8 августа состоялся новый штурм резиденции. Ворота дома были протаранены, сторонников экс-президента разогнали дымовыми шашками. После этого Атамбаев сдался властям. В настоящее время он находится в СИЗО Госкомитета национальной безопасности.

По данным Минздрава Киргизии, всего за два дня пострадали 132 человека, 20 из них остаются в больницах, передает "Интерфакс".

Власти обвиняют Алмазбека Атамбаева в коррупции. 27 июня киргизский парламент снял с него неприкосновенность и иммунитет от уголовного преследования, одновременно лишив его статуса экс-президента.

Сам Атамбаев отрицает все обвинения. Сотрудничать со следственными органами он отказался.