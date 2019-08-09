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9 августа 201915:02

Новый тренер российских гандболисток мечтает о победе на Олимпиаде

Сергей Бобылев/ТАСС

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин считает, что его команда способна выиграть Олимпиаду в Токио. Испанский специалист заменил у руля российской команды Евгения Трефилова.

"Заменить легенду мирового гандбола – сложная задача. Вряд ли я смогу догнать Евгения Трефилова по количеству завоеванных трофеев. Но буду стремиться повторить его успех на Олимпиаде в Лондоне. Я взял под крыло сборную, перед которой стоит самая высокая задача — взять золото Олимпийских игр. Но для этого нам еще надо удачно выступить на чемпионате мира в Японии, чтобы завоевать путевку в Токио", — приводит слова Амброса Мартина ТАСС.

Помощником Мартина станет олимпийский чемпион Олег Киселев, проживающий ныне в Испании. " Мне нужен второй тренер, которому бы я доверял и который хорошо знает российский гандбол. Есть и языковой барьер, и его знания будут очень важны уже на первом сборе. Я рассчитываю на его знания российского гандбола и на его помощь", — прокомментировал приглашение Киселева новый тренер сборной России.

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