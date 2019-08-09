Ситуация с Курилами: Россия продолжит укреплять обороноспособность

Несмотря на протесты Японии, поездки официальных лиц на российские Курилы и плановые мероприятия по укреплению обороноспособности в регионе будут продолжены.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом мировую общественность проинформировала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Речь, по ее словам, идет о последовательной реализации федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов в 2016-2025 годах, а также – с учетом военно-политической ситуации в данной части Тихого океана – улучшения обороноспособности российского региона.

Дипломат отметила, что включение южных островов Курильской гряды в состав географических карт в Японии, нелегитимно и ухудшает отношения между Москвой и Токио.

6 августа японский посол Тоёхиса Кодзуки был приглашен на Смоленскую площадь, где заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов обратил его внимание на неприемлемость протестов Токио в связи с действиями России на Южных Курилах.

2 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил остров Итуруп, после чего МИД Японии назвал визит "прискорбным" и не совпадающим с позицией официального Токио.

Япония, ссылаясь на трактат 1855 года о торговле и границах, претендует на четыре южнокурильских острова — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Россия заявляет, что по итогам Второй мировой войны данные территории вошли в состав Советского Союза и суверенитет России над ними, как правопреемницы СССР, сомнению не подлежит.