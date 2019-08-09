Путин ответил на просьбу Кувшинникова

Сделать Вологду городом исторического наследия попросил Путина вологодский губернатор Олег Кувшинников. С этой просьбой губернатор обратился к главе государства в президентской резиденции в Ново-Огареве. Путин четкого ответа Кувшинникову не дал. Но заметил, что такое решение обойдется российскому бюджету в 2 миллиарда рублей.

Вологда – жемчужина на карте Русского Севера, настаивал губернатор области. Она почти ровесница Москве, основана в 872 году, сообщает ТАСС. В городе более 200 объектов культурного наследия, в том числе Спасо-Прилуцкий монастырь, Софийский собор, Вологодский кремль.

Олег Кувшинников попросил включить Вологду в федеральную программу развития культуры и туризма, а также выделить средства на начало реконструкции и восстановление Вологодского кремля XVI века. Министерство культуры не возражает, подчеркнул вологодский губернатор. Статус исторического наследия уже имеют такие города как Кириллов, Белозерск, Великий Устюг и Тотьма.

Владимир Путин отметил, что Вологодская область развивается также динамично, как и вся страна. Президент оценил работу губернатора, как неплохую. Глава российского государства добавил, что планы областного руководства реальны и должны быть реализованы.

Кувшинников в частности, планирует сделать аэропорт Великого Устюга международным, если увеличится приток туристов из-за рубежа. Строительство и удлинение взлетно-посадочной полосы с 1500 до 1800 метров начнется с 2021 года. Стоимость проекта составляет порядка 1 миллиарда рублей. Это позволит принимать среднемагистральные самолеты Sukhoj SuperJet 100.