Захарова развенчала грузинские мифы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявления, что российские пограничники якобы сдвигают границу Южной Осетии и Грузии вглубь территории Грузии. Об этом она заявила на пресс-конференции, прямую трансляцию которой вел телеканал "Россия 24".

По ее словам, вновь создается искусственный ажиотаж и распространяется миф, что Россия якобы "продолжает свою кампанию по планомерному расчленению Грузии". Захарова подчеркнула, что наши пограничники находятся на границе в соответствии с соглашением РФ и Южной Осетии, никаких работ там не ведется.

"Мероприятия по обустройству границы планово реализуются югоосетинской стороной и призваны обеспечить создание условий для безопасного и бесконфликтного проживания населения двух соседних государств", — заявила представитель российского МИД.

Эти работы направлены на предотвращение непреднамеренных нарушений границы, чтобы условия жизни людей в этих районах были "понятными и предсказуемыми".

Кроме того, она заявила, что Южная Осетия готова напрямую вести диалог с Грузией по любым вопросам, и информация о том, что Россия этому якобы препятствует, является ложью. Так же, как и информация о том, что РФ якобы не пускает грузинских журналистов на территорию республики. По ее словам, они сами не хотят ехать в Южную Осетию: "Либо им запрещено, либо они понимают, что то, что им скажут, показать по телевидению или напечатать в своих газетах они просто не смогут".

Захарова напомнила, что югоосетинские власти неоднократно предлагали Тбилиси начать переговоры. В случае необходимости Россия готова оказать в этом помощь.

8 августа исполнилось 11 лет с момента начала грузинской агрессии против Южной Осетии. Войска по приказу Михаила Саакашвили атаковали республику и нанесли массированный удар по ее столице Цхинвалу.