Захарова: Штаты получат исчерпывающий ответ, если решат размещать новые ракеты

Россия будет вынуждена принять исчерпывающие ответные меры, если Соединенные Штаты попытаются развернуть новые ракетные комплексы после расторжения ДРСМД, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканал "Россия 24".

Она напомнила, что Москва объявила односторонний мораторий на размещение новых ракет средней и меньшей дальности до тех пор, пока Вашингтон сам не начнет разворачивать подобные системы вооружения. Следить за действиями США Владимир Путин поручил в том числе и Министерству иностранных дел РФ.

Россия уже призывал Штаты ввести аналогичный мораторий, добавила Захарова. Однако, по словам представителя МИД, американцы хотят избавиться от всех международных обязательств, которые могут им помешать.

Мария Захарова напомнила, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон беспокоился по поводу появления у КНР ракет средней и малой дальности. Кроме того, новый министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер объявил, что Пентагон заинтересован в размещении подобного вооружения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



Напомним, 2 августа США разорвали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный еще в 1987 году. Этот документ запрещал разработку, испытания и производство баллистических ракет с радиусом действия от 500 до 5500 километров, а также крылатых ракет наземного базирования.