Интеграция: Москва и Минск сняли почти все разногласия

Глава Минэкономразвития Российской Федерации Максим Орешкин рассказал, что России и Белоруссии удалось снять почти все разногласия по вопросам интеграции. По его словам, в течение месяца премьер-министры двух государств смогут финализировать достигнутые договоренности.

Соответствующее заявление Орешкин сделал по итогам встречи премьер-министров России и Белоруссии, которая прошла в пятницу, 9 августа, на полях заседания Евразийского межправительственного совета. Глава Минэкономразвития отметил, что практически сейчас все принципиальные разногласия сняты, а договоренности достигнуты, сообщает "Интерфакс". По словам Орешкина, теперь предстоит очень большая, "непростая" работа, связанная с гармонизацией законодательства. С российской и белорусской стороны сейчас работают очень большие группы специалистов.

Глава Минэкономразвития рассказал, что есть договоренности, согласно которым сейчас небольшую работу проведут на уровне рабочей группы, и в какое-то время состоится встреча премьер-министров. На ней финализируют уже те договоренности, которые достигнуты главами двух государств в Санкт-Петербурге с точки зрения конкретных шагов и действий.

Что касается окончательных договоренностей, то они, по словам Орешкина, должны быть достигнуты в течение месяца. Глава Минэкономразвития подчеркнул, что это "крайний срок, чтобы успеть повести работу к декабрю".

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия в конце 2018 года приняли решение создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Российскую сторону возглавляет Орешкин, белорусскую — министр экономики Дмитрий Крутой.