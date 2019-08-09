Испанский нападающий Ариц Адуриц завершит карьеру через год

Нападающий "Атлетика" Ариц Адуриц объявил, что предстоящий сезон станет последним в его карьере. 38-летний футболист считает, что еще в силах провести год на высоком уровне.

"Предстоящий сезон станет последним в моей карьере. Поэтому мы постараемся показать наилучший результат", — заявил Адуриц на своей странице в соцсети. В прошлом сезоне "Атлетик" занял восьмое место в чемпионате Испании.

Большую часть карьеры Ариц Адуриц провел в "Атлетике". Нападающий сыграл за клуб из Бильбао 388 матчей и забил 171 мяч. Кроме того, Адуриц выступал за "Валенсию" и "Майорку". На его счету 13 матчей в составе сборной Испании.