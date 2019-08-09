Лукашенко поставил КГБ задачу по прослушке

Президент Белоруссии потребовал от сотрудников Комитета государственной безопасности обеспечить секретность информации, которая была получена с использованием спецтехники.

"Чтобы не было разбоя: захотел какой-то начальник кого-то прослушать — прослушал, потом продал информацию или кому-то рассказал", — заявил Александр Лукашенко во время визита на один из объектов правительственной связи КГБ, передает "Интерфакс".

Специалисты рассказали главе государства о перспективах развития этой отрасли и показали образцы отечественной техники для спецсвязи. В ответ Лукашенко пообещал поддержку на государственном уровне.

"Мы развитие всячески поддерживаем. На это денег жалеть не надо, я твердо убежден", — заявил президент Белоруссии, отметив, что поддержка будет оказана только после оценки эффективности.