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Гибель моряков-подводников 26 минут назад

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9 августа 201916:11

В Петербурге почтили память подводников с глубоководного аппарата

В Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище прошла панихида по погибшим на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Поминальная церемония состоялась на сороковой день после трагедии.

Возглавил панихиду митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, сообщает РИА Новости. Во время церемонии родственники погибших подводников стояли с зажженными свечами в руках. Некоторые люди плакали. Почтить память погибших также пришли военные моряки, которые возложили на могилы красные гвоздики. Отмечается, что на могилах погибших в пятницу много цветов и венков.

Трагический инцидент произошел 1 июля в российских территориальных водах. На научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате которого погибли четырнадцать моряков. Среди погибших семь капитанов первого ранга, двоим из них присвоено звание Героя России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, а также капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.

Подводников похоронили в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище 6 июля.

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