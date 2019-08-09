Петербуржец записал на видео свой проезд по затопленному тоннелю

Петербуржец на своем внедорожнике успешно проехал затопленный туннель возле моста Александра Невского в то время, пока другие автомобили встали перед пятидесятиметровой лужей.

Глубина была около метра, и вода несколько раз плескала на капот, однако автомобиль справился.

В четверг вечером в Петербурге шел сильный ливень, и город местами буквально затопило: под водой оказались подземные парковки и цокольные этажи зданий. В пятницу синоптики снова обещают в Петербурге сильный ветер и дожди.