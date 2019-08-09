Ради безопасности: почему Украина пропустила российский самолет на свою территорию
Украина, несмотря на запрет, пропустила российский самолет в свое воздушное пространство. Борт выполнял рейс из итальянкого Бари в Москву. Пилот запросил разрешение на пролет над Украиной из-за грозы. Неожиданно диспетчеры Львовского центра предоставили такую возможность.
Это небо российские лайнеры рассекают не часто — уже почти четыре года воздушное пространство соседнего государства для наших самолетов закрыто. Но 7 августа боинг S7, совершавший рейс из итальянского Бари в Москву, целых двадцать шесть минут летел над украинской землей.
Официальный комментарий авиакомпании S7:
"Седьмого августа при выполнении рейса S7 636 Бари – Москва командир экипажа запросил разрешение у диспетчера на пролет над территорией Украины для обхода грозового фронта по маршруту следования. Разрешение было получено".
На пути боинга возник сильнейший грозовой фронт. Чтобы не подвергать опасности сотни пассажиров и экипаж, командир воздушного судна запросил Львовский районный диспетчерский центр о разрешении войти в воздушное пространство Украины — и такое разрешение ему дали. Совершая полет над территорией Словакии, самолет повернул в сторону незалежной, пролетев украинские Львов и Луцк, после чего продолжил следование уже над территорий Белоруссии.
"Мы действовали в рамках международных стандартов, рекомендуемой практики ИКАО, решения Совета по безопасности полетов Государственной авиационной службы Украины ради безопасности воздушного движения во избежание аварийной ситуации во время полета. Для Украэроруха как для национального провайдера аэронавигационного обслуживания безопасность полетов воздушных судов в воздушном пространстве Украины остается в приоритете", — прокомментировал ситуацию временно исполняющий обязанности директора Государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины Александр Доценко.
Обычно траектория полетов российских гражданских рейсов лежит через Польшу, но именно там седьмого августа погодные условия не могли гарантировать безопасность полета. Впрочем, подобные маневры разрешены законодательно, то есть украинские диспетчеры не брали на себя риск за это решение, а действовали исходя из положений закона. В решении государственной авиационной службы Украины утверждено, что в случае обхода опасных метеоявлений воздушным судам РФ может быть дано подобное разрешение. К слову, это не отличается и от мировой практики.
"Безусловно, конечно, любая страна поступила бы так. На самом деле есть положение такое, когда нужно оказывать всем воздушным судам всю возможную помощь, чтобы избежать каких-то неприятностей в полете. Неважно, то ли это гроза, то ли это воздушное нападение, то ли терпит бедствие самолет — все равно это нужно, потому что может быть пришлось бы совершать посадку там и, безусловно, это было бы грамотное нормальное решение", — рассказал заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболоцкий
Около пяти часов вечера по Москве самолет благополучно приземлился в аэропорту прилета. Пассажиры на борту никаких отклонений от курса во время полета даже не заметили.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Американского дипломата вызвали в МИД
- В Москве похоронили Вилли Токарева
- Атамбаев отказался сотрудничать со следствием
- Во Франции вспомнили о "царских долгах"
- Япония отобразила Южные Курилы как свои на карте Олимпиады
Самое читаемое
-
Пенсионерка сутки простояла в трясине, рыком отпугивая медведя
- Петербург накрыл проливной дождь. Под водой парковки и даже этажи зданий
- Вдова знаменитого актера умерла в нищете, выгнаная родной дочерью
- Пассажирка остановила неуправляемый автобус, сбивший двоих человек
- В Россию приплыл предвестник цунами - сельдяной король. Видео
Телеканал "Россия"
-
Русская мафия в Америке: секретные материалы "беременной от Киркорова"
- Шокирующие результаты ДНК для внебрачного сына Успенского
- Cмертельные сети: как вербуют пенсионеров
- Судьба Станислава Садальского. "Я не могу держать язык за зубами"
Вести.Экономика
-
Huawei снова в центре торговой войны
- Эксперты отметили подготовленность Минфина РФ к санкциям
- Саудовская Аравия ограничит экспорт нефти в сентябре для стабилизации рынка
- Курс юаня упал до нового 11-летнего минимума
- Экология: топ-10 стран самых ресурсоемких стран мира
Вести.Hi-tech
-
Когда представят iPhone 11? Эксперты назвали точную дату
- Обзор Xiaomi Mi 9T: оптимальный "почти флагман"?
- Сбой раскрыл настоящее лицо китайской интернет-красавицы
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
Таких Amarok больше не будет! Обзор и тест-драйв Volkswagen Amarok V6 (видео)
- Едет или нет? Экспресс-тест УАЗ "Патриот" с автоматом (+видео и цены)
- АвтоВАЗ раскрыл секреты вариатора для Lada Vesta и Xray Cross
- На едущих к морю отпускников ведется охота. Приставы отбирают автомобили!
- 10 очень крутых автокемперов, которые мотивируют на путешествия
Недвижимость
-
Точка зрения: может ли дача быть модной?
- Для российских риелторов разработали стандарт
- Шестилетняя звезда YouTube купила пятиэтажку
- 102-летнюю бабушку втянули в судебную тяжбу
- Москвичей атакуют тропические клопы
- Жилье вгоняет британцев в депрессию
Вести.Медицина
-
Инструкция: как не пропустить рак?
- 5 причин храпа, о которых вы могли не знать
- Мясо и яйца защитят мужчин от деменции
- Из-за глобального потепления рыба становится все более ядовитой
- Ученые заглянули в мозг эрудитов
Вести в 20.00
-
После нескольких штурмов Атамбаев задержан
- Названа причина смертельной аварии на Волчьих Воротах
- Россиянам разрешат не ходить на работу
- Можно ли заставить такси изменить правила
- Сутки наедине с медведем: подробности поиска пропавшей пенсионерки
Вести-Москва
-
Штормовое предупреждение в столице: угроза сильного ветра сохраняется
- В центре Зеленограда обновляют парк Победы
- В Замоскворечье уничтожают исторические здания, которым больше трех веков
- Черные аисты в Московском зоопарке принесли потомство
- И спорт, и сыр: столичная афиша на выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену
- "Холодное сердце 2" возмутило ученого
- Мастер фотошопа показал реалистичных героев Disney
- 10 лучших мультсериалов для подростков
- Национальность диснеевских героев и актеров, которые их сыграли
Gmbox. Смысл в играх
-
Хобби или путь киберспортсмена? Лига Gambit поможет разобраться
- 10 причин, почему Cyberpunk 2077 может провалиться
- 10 случаев использования читов известными игроками
- Турнир по Fortnite на $30 млн назвали хорошей новостью для криптовалют
- Фанат создал бесплатную игру, в которой можно заняться обороной Винтерфелла
Наука
-
В распространении смертельно опасных микробов виноваты больницы
- Палеонтологи нашли "Тысячелетнего сокола" из "Звёздных войн" кембрийского периода
- Бег трусцой и бальные танцы помогают обхитрить "гены ожирения"
- Обнаружена звезда, "запущенная" чёрной дырой с рекордной скоростью
- Спутник Земли впервые изменил орбиту с помощью солнечного паруса
Телеканал "Культура"
-
Квентин Тарантино рассказал россиянам о личном
- Александру Ширвиндту - 85! Юбиляра поздравили его друзья и ученики
- В поисках Джульетты. Новый календарь Pirelli будет посвящен героине Шекспира
- Как сложилась карьера участников проекта "Большая опера"
Москва 24
-
Москву накроет экстремально низкое атмосферное давление
- Стало известно имя предполагаемого убийцы Михаила Круга
- Аборты с доставкой на дом. Как в России устроен криминальный аптечный бизнес
- Четыре квартиры нашли у Елизаветы II в российской столице
- На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве. Видео