Пранкеры спросили американского губернатора об инструкциях по свержению власти в России

Пранкеры Вован и Лексус, известные скандальными розыгрышами, выложили расшифровку своего звонка губернатору американского штата Юта Гарри Герберту. Они разговаривали с ним еще прошлой осенью, но до сих пор запись лежала в архиве. Вспомнили про нее на фоне нынешней отставки посла США в России Джона Хантсмана, сообщает телеканал "Россия 24".

По телефону один из пранкеров представился премьер-министром Украины (тогда этот пост занимал Владимир Гройсман) и задал вопрос о планах по свержению власти в России.

Премьер министр Украины: Я надеюсь, вы проинструктировали господина Хантсмана, как сделать так, чтобы свергнуть этот тоталитарный режим в России.

Губернатор штата Юта: Нет, инструкций о том, как свергнуть диктаторский режим в России я господину Хантсману не давал, поскольку это не входит ни в его обязанности, ни в обязанности Юты. Но мы бы хотели постараться найти некие точки соприкосновения и возможности сотрудничества в области соблюдении Россией национальных границ других государств, таких как Украина, для создания более благоприятной международной обстановки — не только для Украины, а для всех цивилизованных стран — и найти рычаги давления на Россию в случае проявления агрессии в отношении соседствующих с ней государств. Необходимо принять целый ряд мер для достижения поставленной цели, которые, я надеюсь, могут привести к смене режима в России и положить конец агрессивной диктатуре, которая подавляет другие страны и препятствует их развитию.