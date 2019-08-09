Упавшие с лесовоза бревна убили двух человек

В Шарьинском районе Костромской области на федеральной трассе с лесовоза на автомобиль "Нива" упали бревна. Внедорожник отечественного производства превратился в груду металла.

В машине погибли, как сообщает пресс-служба УМВД по Костромской области, два человека, еще один был травмирован. Полицейские изучают обстоятельства ДТП, причины аварии пока что не называются.