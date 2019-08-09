Губернатор: заброшенные шахты в городе Сланцы необходимо консервировать

Заброшенные шахты в городе Сланцы Ленобласти необходимо консервировать. К такому мнению пришла комиссия под руководством губернатора региона. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург". Теперь этот вопрос передан на федеральный уровень.

Мнение экспертов однозначно: шахты могут быть опасны для местных жителей. Территорию, где находятся руины бывших горных выработок, должны быть рекультивированы. Об этом заявил Александр Дрозденко. В скором времени он представит соответствующий доклад правительству, Минэнергетики и МЧС. Министерство обязано принять земельные участки с находящимися на них шахтами на баланс, а процесс рекультивации будет проходить за счет федерального бюджета.

Как известно, в Сланцах находятся четыре шахты. Из них законсервирована только одна. Глубина стволов шахт — 110 метров. Существует опасность, что при сильном подъеме грунтовые воды могут затопить близлежащие здания.