Смертельное ДТП с экскурсионным автобусом: водитель арестован

Приморский районный суд Новороссийска арестовал до 8 октября водителя экскурсионного автобуса Романа Полякова по делу о ДТП под Новороссийском, в результате которого три человека погибли, еще более 40 пострадали.

Как передает ТАСС, 9 августа Поляков был выписан из больницы и в тот же день предстал перед служителями Фемиды, которые согласились с доводами следствия о том, что причастность водителя автобуса к трагедии подтверждается допросами свидетелей и потерпевших, а также осмотром места происшествия.

Поляков обвиняется в несоблюдении безопасной дистанции при движении на дороге, в результате чего вечером 7 августа автобус Hyundai столкнулся на трассе Новороссийск — Керченский пролив с автомобилем Volkswagen. В момент удара в автобусе находился 41 человек, в легковушке – 6. Три пассажира иномарки, в том числе два ребенка, погибли, в ДТП пострадали 44 человека, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.