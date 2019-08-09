Пронос еды в кинотеатры хотят запретить

В кинотеатры могут запретить приносить свою еду.

В пресс-службе министерства культуры рассказали РИА Новости, что соответствующую норму предложили включить в проект федерального закона после совещания с представителями киноиндустрии.

"Представители киносетей отмечали, что для них это является проблемой, которая ведет к существенному падению доходов", — сказали в ведомстве.

В соответствии с документом есть и пить в кино можно будет только то, что купил в кинобаре. При этом руководство кинотеатра может быть наделено правом не допустить зрителя на фильм или удалить его за нарушения.

В свою очередь президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова рассказала, что подобный запрет является правильной мерой, которая давно обсуждается между участниками рынка и госструктурами. По ее словам, пронос еды в кинотеатры запрещен во всем мире. Сейчас кинотеатры активно развивают свои кинобары и предлагают большой выбор еды и напитков.

Первый зампред комитета Совета Федерации по науке, культуре и образованию Лилия Гумерова поддержала эту инициативу Минкульта. По ее мнению, кинотеатр — это "храм культуры", в которому нельзя относиться как к месту, где можно поесть и выпить. Также она не приветствует попкорн, который продают сами кинотеатры. Гумерова считает, что кинозрителям не грозит "голодный обморок", если те полтора — два часа, что идет фильм, они не смогут поесть.