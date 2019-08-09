Северный флот гоняется за вражеской подлодкой

Северный флот России начал масштабные учения по борьбе с подводными лодками условного противника. Сразу две группы кораблей пришли на границу Баренцева и Норвежского морей, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Согласно плану, боевые корабли при поддержке противолодочных самолетов Ил-38 и Ту-142 должны учиться искать вражеские субмарины, следить за ними, заставлять их всплывать, а также тренироваться уходить от возможной атаки подводных лодок. В финальной части учений авиация и флот проведут стрельбы.

Между тем другая группа кораблей Северного флота сейчас находится в Карском море. БПК "Вице-адмирал Кулаков", спасательный буксир "Памир" и танкер "Сергей Осипов" прошли через пролив между островами Новая Земля и Вайгач.

Ранее в Карское море через пролив Маточкин Шар вошел первый отряд СФ, который состоит из больших десантных кораблей "Кондопога" и "Александр Отраковский". Их сопровождает ледокол "Илья Муромец".

Эти два отряда кораблей участвуют в походе по Северному морскому пути. Маршрут пролегает от полуострова Таймыр до архипелага Северная Земля. По пути моряки проведут несколько высадок на берег. Также в планах: учения по охране особо важных объектов и стрельба из корабельного вооружения.