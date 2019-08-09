Ричард Гир лично привез продукты на корабль со спасенными мигрантами

Ричард Гир лично доставил продукты питания на испанское спасательное судно Open Arms, на борту которого – больше ста мигрантов, спасенных в Средиземном море.

Актер сейчас отдыхает в Италии и по собственной инициативе решил оказать беженцам помощь.

Как сообщают местные СМИ, к судну с мигрантами Гир подплыл на яхте, на которой было написано "Вы не одни".

Видео знаменитого актера на борту судна вместе с мигрантами опубликовано в "Твиттере" Open Arms.

Вот уже больше недели это судно дрейфует в море, поскольку ни одно европейское государство не соглашается принять беженцев.

Такую позицию европейских стран общественная организация Proactiva Open Arms называет "позором".

Правозащитная организация Amnesty International ранее распространила заявление, призвав "немедленно предоставить безопасный порт" для беженцев.

Во время двух операций в Средиземном море за последние дни были спасены 124 мигранта, среди которых 32 несовершеннолетних.

Ранее итальянские власти эвакуировали с судна Open Arms трех человек, в том числе двух беременных женщин, передает РИА Новости.

Оказать срочную помощь мигрантам на судне Open Arms накануне призвал глава Европарламента Давид Сассоли.