Истребители 12 раз отгоняли иностранных разведчиков от границ России
Иностранные летательные аппараты-разведчики 17 раз появлялись рядом с российским воздушным пространством. 12 раз дежурным истребителям ВКС РФ пришлось взлетать, чтобы отогнать шпионов от границы, сообщает Министерство обороны в еженедельном отчете.
Еженедельный отчет об основных показателях деятельности Вооруженных Сил России #Минобороны #Инфографика #ВСРФзанеделю pic.twitter.com/bWheRgqYXS— Минобороны России (@mod_russia) 9 августа 2019 г.
Напомним, 6 августа недалеко от Крымского моста объявился французский противолодочный самолет Breguet Atlantic. Его же заметили в районе Керченского пролива и на следующий день.
Помимо французского самолета, в ночь на 7 августа рядом с Крымом кружил американских разведывательный дрон Global Hawk. Он взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла, несколько часов курсировал вдоль границ Калининградской области, а потом переместился в район полуострова.
Также 6 августа в небе Польши и Литвы несколько часов находился разведывательные самолет ВВС США RC-135U.
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