Трамп сделал заявления по Китаю и Северной Корее

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает вести переговоры с Пекином, однако на данный момент не готов заключать торговое соглашение.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало агентство Reuters.

Отмечается, что Трамп получил "очень хорошее послание" от руководителя Северной Кореи и полагает, что у лидеров двух стран будет новая встреча.

При этом глава Белого дома не уточнил, когда и где она может состоятся.

Впервые в истории руководитель КНДР и президент США встретились в июне 2018 года в Сингапуре. Вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в феврале 2019 года в Ханое (Вьетнам). Третье рандеву прошло в июне 2019 года на границе Северной и Южной Корей.