"Восстанавливать суверенитет" Донбасса будут 800 украинских полицейских

Около 800 украинских полицейских будут принимать участие в "возобновлении государственного суверенитета" в Донбассе.

Как сообщили в Национальной полиции Украины, они прошли подготовку по специально разработанной учебной программе. Тренировки проходили при участии Нацгвардии, спасательной и пограничной служб страны. Полицейские изучили мировой опыт работы миротворческих миссий, передает РИА Новости.

На деоккупированных территориях планируется создать 16 отделов и отделений полиции. Они будут заниматься обеспечением безопасности граждан. Уже разработан расчет сил и средств, которые потребуются в первый год "деоккупации" Донбасса, а также их необходимое обеспечение — экипировка, транспорт, техника, связь.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину. Они обсудили деэскалацию в Донбассе, диалога в рамках Минской группы, а также работу по возвращению удерживаемых лиц. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны.