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Взрывы под Ачинском 31 минута назад

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9 августа 201918:06

Новые взрывы на арсенале под Ачинском. Есть пострадавшие

Телеканал ОСА/ТАСС

На складе артиллерийских боеприпасов в поселке Каменка, что в Ачинском районе Красноярского края, снова прогремели взрывы. Пострадали пять человек: пожилая женщина получила легкие ранения и будет лечиться амбулаторно, состояние двоих полицейских и двоих военных оценивается как средне тяжелое. Об этом агентству ТАСС рассказал главный врач Ачинской межрайонной центральной больницы Денис Лебедев.

По одной версии, новые взрывы произошли из-за удара молнии. Под другой – спецпоезд наехал на снаряд, который лежал на железнодорожных путях. Повреждения получил один из вагонов состава и само полотно, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.

Напомним, 5 августа на военном складе вспыхнул пожар и начали взрываться артиллерийские боеприпасы. В опасной зоне оказался ряд населенных пунктов, в том числе город Ачинск. На тушение были брошены авиация и даже роботы. Справиться с огнем удалось 6 августа. Сейчас идут восстановительные работы.

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