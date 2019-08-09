Новые взрывы под Каменкой: подробности

Жители Каменки стараются выехать в безопасное место, опасаясь новых взрывов на складе боеприпасов.

Местная жительница написала в соцсети, что первый взрыв раздался около 19:00 — 19:20 по местному времени. В это время она ехала рядом на машине вместе с мужем. "Раздался взрыв. Озарило как ясный день. И тут хлопок, удар волной, в ушах звон, жуткий ужас", — рассказывает женщина. Они поспешили поскорее уехать оттуда, так как понимали, что сейчас могут полететь осколки.



Как сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе краевого правительства, подрыв снаряда произошел во время работ по разминированию склада. В результате ранения получили пятеро служащих и был поврежден автомобиль. Вместе с тем, по данным РИА Новости, в больницу с травмами обратились 9 человек. По другим данным, пострадавших 8.

Жителей Каменки эвакуируют в пункт временного размещения поселка Малиновка. Для этого в район ЧП 11 автобусов. Работы по разминированию склада приостановлены.

В пресс-службе Центрального военного округа заявили, что причиной повторного взрыва стала молния, которая попала в стеллаж с боеприпасами.

В результате взрыва и последующего пожара на складе в Каменке один человек погиб и 13 пострадали. Из района были эвакуированы 16 тысяч человек.