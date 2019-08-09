Велогонщик Сиваков выиграл "Тур Польши"

Российский велогонщик команды Ineos Павел Сиваков стал главным триумфатором многодневной гонки "Тур Польши". 22-летний россиянин добился победы в общем зачете гонки по дорогам Польши, которая входит в календарь Мирового тура.

Общее время Сивакова по завершению семи этапов "Тура Польши" составило 26 часов 21 минуту и 8 секунд. Второй результат – у австралийского велогонщика Джея Хиндли из Sunweb, отставший от победителя на 0,02 секунды. Третье место занял итальянец Диего Улисси – велоспринтера из UAE Team Emirates. Он проиграл Сивакову 0,12 секунды.

Сиваков стал вторым российским гонщиком, который выиграл "Тур Польши". В 2015 году победителем генеральной классификации веломногодневки стал Ильнур Закарин. Напомним, что накануне стало известно о том, что Закарин расторг контракт с Katyusha Alpecin перебрался с CCC Pro Team.