Глава Петербурга посетил новое электродепо "Южное"

Глава Петербурга побывал в новом электродепо "Южное". Строительство важного для города объекта полностью завершено, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург". Функционировать электродепо начнет с начала сентября, рассказал Александр Беглов. Он посетил диспетчерскую, осмотрел станции техобслуживания.

Открытие "Южного" имеет для города огромное значение. Строительство транспортного предприятия стартовало еще в 2014 году. Без новых депо, которые обслуживают и ремонтируют подвижные составы, мегаполис не может развиваться. Между тем, в Петербурге таких объектов не было более 20 лет.

Строительство шло в рамках создания отрезка Фрунзенского радиуса, где скоро откроются новые станции. Сейчас на них монтируется оборудование и завершается отделка.