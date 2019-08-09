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9 августа 201919:04

Черняк об украинском флаге в Крыму: это пошло

Facebook/Богдан Ковалев

Председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Государственного совета Крым Алексей Черняк прокомментировал ситуацию, связанную с поднятым в Судаке флагом Украины. Он назвал это "провокацией чистой воды".

По словам Черняка, ситуация с флагом — это дешевый и вульгарный способ привлечь к себе внимание, сообщает Федеральное агентство новостей. Он утверждает, что люди, сделавшие это, шли на провокацию, заведомо понимая, что не понесут за нее серьезной ответственности, поскольку в России не сажают за украинский флаг. "То есть никто ничем не рисковал, водружая этот флаг, но на Украине их примут за героев. Это пошло".

Также Алексей Черняк заявил, что те, кто сделал это, люди далеко не большого ума. Такого же мнения крымский депутат о тех, кто рассказывает о геройстве инициаторов данного поступка. Черняк отметил, что вместо того, чтобы заниматься реальными проблемами Украины, восстанавливать экономику, налаживать социальную политику, украинские политики занимаются "такой пошлятиной и гордятся ею".

Кроме того, Алексей Черняк подчеркнул, что Крым не вернется на Украину и этот вопрос закрыт окончательно.

Ранее сообщалось, что председатель Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев на своей странице в Facebook рассказал о поднятии украинского флага в Крыму. Подпись гласила, что это сделано в память о погибших солдатах.

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