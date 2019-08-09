Черняк об украинском флаге в Крыму: это пошло
Председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Государственного совета Крым Алексей Черняк прокомментировал ситуацию, связанную с поднятым в Судаке флагом Украины. Он назвал это "провокацией чистой воды".
По словам Черняка, ситуация с флагом — это дешевый и вульгарный способ привлечь к себе внимание, сообщает Федеральное агентство новостей. Он утверждает, что люди, сделавшие это, шли на провокацию, заведомо понимая, что не понесут за нее серьезной ответственности, поскольку в России не сажают за украинский флаг. "То есть никто ничем не рисковал, водружая этот флаг, но на Украине их примут за героев. Это пошло".
Также Алексей Черняк заявил, что те, кто сделал это, люди далеко не большого ума. Такого же мнения крымский депутат о тех, кто рассказывает о геройстве инициаторов данного поступка. Черняк отметил, что вместо того, чтобы заниматься реальными проблемами Украины, восстанавливать экономику, налаживать социальную политику, украинские политики занимаются "такой пошлятиной и гордятся ею".
Кроме того, Алексей Черняк подчеркнул, что Крым не вернется на Украину и этот вопрос закрыт окончательно.
Ранее сообщалось, что председатель Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев на своей странице в Facebook рассказал о поднятии украинского флага в Крыму. Подпись гласила, что это сделано в память о погибших солдатах.
Сейчас
Взрывы под Ачинском: режим ЧС и закрытое небо
Картина дня
-
Американского дипломата вызвали в МИД
- В Москве похоронили Вилли Токарева
- Атамбаев отказался сотрудничать со следствием
- Во Франции вспомнили о "царских долгах"
- Япония отобразила Южные Курилы как свои на карте Олимпиады
Самое читаемое
-
Пенсионерка сутки простояла в трясине, рыком отпугивая медведя
- Петербург накрыл проливной дождь. Под водой парковки и даже этажи зданий
- Вдова знаменитого актера умерла в нищете, выгнаная родной дочерью
- Пассажирка остановила неуправляемый автобус, сбивший двоих человек
- В Россию приплыл предвестник цунами - сельдяной король. Видео
Телеканал "Россия"
-
Русская мафия в Америке: секретные материалы "беременной от Киркорова"
- Шокирующие результаты ДНК для внебрачного сына Успенского
- Cмертельные сети: как вербуют пенсионеров
- Судьба Станислава Садальского. "Я не могу держать язык за зубами"
Вести.Экономика
-
Huawei снова в центре торговой войны
- Эксперты отметили подготовленность Минфина РФ к санкциям
- Саудовская Аравия ограничит экспорт нефти в сентябре для стабилизации рынка
- Курс юаня упал до нового 11-летнего минимума
- Экология: топ-10 стран самых ресурсоемких стран мира
Вести.Hi-tech
-
Когда представят iPhone 11? Эксперты назвали точную дату
- Обзор Xiaomi Mi 9T: оптимальный "почти флагман"?
- Сбой раскрыл настоящее лицо китайской интернет-красавицы
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
Таких Amarok больше не будет! Обзор и тест-драйв Volkswagen Amarok V6 (видео)
- Едет или нет? Экспресс-тест УАЗ "Патриот" с автоматом (+видео и цены)
- АвтоВАЗ раскрыл секреты вариатора для Lada Vesta и Xray Cross
- На едущих к морю отпускников ведется охота. Приставы отбирают автомобили!
- 10 очень крутых автокемперов, которые мотивируют на путешествия
Недвижимость
-
Точка зрения: может ли дача быть модной?
- Для российских риелторов разработали стандарт
- Шестилетняя звезда YouTube купила пятиэтажку
- 102-летнюю бабушку втянули в судебную тяжбу
- Москвичей атакуют тропические клопы
- Жилье вгоняет британцев в депрессию
Вести.Медицина
-
Инструкция: как не пропустить рак?
- 5 причин храпа, о которых вы могли не знать
- Мясо и яйца защитят мужчин от деменции
- Из-за глобального потепления рыба становится все более ядовитой
- Ученые заглянули в мозг эрудитов
Вести в 20.00
-
После нескольких штурмов Атамбаев задержан
- Названа причина смертельной аварии на Волчьих Воротах
- Россиянам разрешат не ходить на работу
- Можно ли заставить такси изменить правила
- Сутки наедине с медведем: подробности поиска пропавшей пенсионерки
Вести-Москва
-
Штормовое предупреждение в столице: угроза сильного ветра сохраняется
- В Москве простились с Вилли Токаревым
- В центре Зеленограда обновляют парк Победы
- В Замоскворечье уничтожают исторические здания, которым больше трех веков
- Черные аисты в Московском зоопарке принесли потомство
- И спорт, и сыр: столичная афиша на выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену
- "Холодное сердце 2" возмутило ученого
- Мастер фотошопа показал реалистичных героев Disney
- 10 лучших мультсериалов для подростков
- Национальность диснеевских героев и актеров, которые их сыграли
Gmbox. Смысл в играх
-
Хобби или путь киберспортсмена? Лига Gambit поможет разобраться
- 10 причин, почему Cyberpunk 2077 может провалиться
- 10 случаев использования читов известными игроками
- Турнир по Fortnite на $30 млн назвали хорошей новостью для криптовалют
- Фанат создал бесплатную игру, в которой можно заняться обороной Винтерфелла
Наука
-
В распространении смертельно опасных микробов виноваты больницы
- Палеонтологи нашли "Тысячелетнего сокола" из "Звёздных войн" кембрийского периода
- Бег трусцой и бальные танцы помогают обхитрить "гены ожирения"
- Обнаружена звезда, "запущенная" чёрной дырой с рекордной скоростью
- Спутник Земли впервые изменил орбиту с помощью солнечного паруса
Телеканал "Культура"
-
Квентин Тарантино рассказал россиянам о личном
- Александру Ширвиндту - 85! Юбиляра поздравили его друзья и ученики
- В поисках Джульетты. Новый календарь Pirelli будет посвящен героине Шекспира
- Как сложилась карьера участников проекта "Большая опера"
Москва 24
-
Москву накроет экстремально низкое атмосферное давление
- Стало известно имя предполагаемого убийцы Михаила Круга
- Аборты с доставкой на дом. Как в России устроен криминальный аптечный бизнес
- Четыре квартиры нашли у Елизаветы II в российской столице
- На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве. Видео