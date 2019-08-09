Россияне Беляева и Минибаев стали чемпионами Европы в Киеве

Российские спортсмены Екатерина Беляева и Виктор Минибаев одержали победу на чемпионате Европы по синхронным прыжкам в воду, который проходит в Киеве. Россияне первенствовали в соревнованиях смешанных дуэтов в прыжках с 10-метровой вышки.

Победный результат Беляевой и Минибаева составил 320,70 балла. Серебряными медалистами чемпионата Европы стали представители Великобритании Иден Чэн и Ноа Уильямс (303,60). Замкнули тройку лучших немецкие прыгуны Кристина Вассен и Флориан Фандлер (287,76).

Отметим, что данные медали – не первые для спортсменов. 16-летняя Беляева ранее заняла второе место в командных соревнованиях, а в паре с Юлией Тимошининой взяла бронзу в синхронных прыжках. В то же время 28-летний Минибаев стал серебряным медалистом чемпионата Европы в Киеве.

Таким образом, теперь сборная России вышла на первое место в общекомандном медальном зачете, завоевав по два золота, серебра и бронзы. Второе место – у Украины (2-2-0), третье – у Германии (2-1-2).