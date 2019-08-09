Взрывы под Ачинском: режим ЧС и закрытое небо

Власти Ачинского района Красноярского края объявили режим ЧС регионального уровня из-за новых взрывов на арсенале.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, воздушное пространство над военным складом в Каменке закрыто. Кроме того, остановлено движение поездов на участке Ачинск-2 — Назарово. Из-за этого поезда №67 сообщением Абакан — Москва и №114 сообщением Новосибирск — Абакан пойдут круговым маршрутом. На движение других пассажирских поездов ситуация не влияет, сказали в пресс-службе РЖД.

Ачинский глиноземный комбинат ("РусАл Ачинск") продолжает работу в штатном режиме, несмотря на новые взрывы, сообщили в пресс-службе предприятия.

Сегодня на складе боеприпасов прогремели два новых взрыва. В пресс-службе Центрального военного округа заявили, что причиной стала молния, которая попала в стеллаж с боеприпасами. В свою очередь краевые власти сообщили, что взрывы возобновились в ходе проведения работ по разминированию.

Другой информированный источник рассказал "Интерфаксу", что снаряд взорвался после того, как на него наехал спецпоезд. В результате были повреждены вагоны и железнодорожное полотно.

Однако эту информацию опровергли в РЖД. "Снаряды находились в непосредственной близости от путей, причина их попадания — чрезвычайное происшествие в воинской части", — заявил представитель КрасЖД.

В Ачинской межрайонной центральной больнице сообщили, что с ранениями были доставлены 9 человек, четверо из них были госпитализированы.