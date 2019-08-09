Теперь Россия может продавать пшеницу Саудовской Аравии

Россия получила право на экспорт пшеницы на рынок Саудовской Аравии.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировала Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ.

Отмечается, что до этого ближневосточное королевство покупало у России только ячмень. Пшеницу саудиты не импортировали, опасаясь зерен, поврежденных клопом-черепашкой.

В апреле 2018 года представители Эр-Рияда побывали в России, где их познакомили с работой испытательных лабораторий, контролирующих качество зерновой продукции, а также с системой обеспечения безопасности пшеницы.

По мнению генерального директора института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, принятое решение является настоящим прорывом в торговле зерном между двумя странами. Он сообщил, что Саудовская Аравия ежегодно покупает до 3,3 миллионов тонн пшеницы в год у Германии, Литвы, Латвии, Франции и Польши.