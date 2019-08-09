Московский ветер повалил 40 деревьев и повредил 23 машины

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что информирование жителей столицы о прогнозируемых 8 и 9 августа сильном ветре и грозе позволило предотвратить травмирование людей.

Бирюков отметил, что самым страшным было — это сильные порывы ветра. По прогнозам синоптиков, местами они могли достигать 23 метров в секунду и больше. Заместитель мэра подчеркнул, что мероприятия по информированию населения позволили сделать все необходимое, чтобы не допустить травматизма людей, которые оказались в местах массового пребывания, на досуговых площадках.

Петр Бирюков пояснил, что для оповещения о плохой погоде были задействованы телевидение и радио, также работало оповещение населения через смс. Кроме того, была включена звуковая информация по городу, а предупреждения повторялись через каждые 30 минут в 56 местах пребывания.

При этом заместитель мэра столицы отметил, что из-за порывов ветра в городе было повалено более сорока деревьев, а также повреждено двадцать три автомобиля.

Бирюков сообщил, что в ближайшие часы порывы ветра станут меньше. По его словам, до 21-22 часов они будут достигать 17 метров в секунду, затем станут угасать. "Завтра порывы ветра будут где-то в пределах 5-8 метров в секунду". При этом Петр Бирюков отметил, что ночью еще ожидаются осадки, а на завтрашний день в первой половине дня они будут небольшие — 5-7 метров в секунду.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что уровень погодной опасности в столице повысили до "оранжевого" с вечера 8 августа до вечера 9 августа. Это связано с возможными сильными ветрами, ливнем и грозами.