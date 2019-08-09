Юная футболистка скончалась после ДТП

Испанская футболистка Альба Эстебан Фрау скончалась в результате автокатастрофы, которая произошла на острове Майорка. Юная спортсменка ехала на мотоцикле со своим молодым человеком, когда их задел проезжающий мимо автомобиль.

В результате столкновения бойфренд девушки не справился с управлением, после чего вылетел с дороги и врезался в стену. Как сообщает Евроспорт.Ru со ссылкой на The Sun, на место происшествия прибыла карета скорой помощи, но спасти жизнь Альбы не смогла – спустя сутки от полученных травм она скончалась.

В то же время ее молодой человек продолжает находиться в больнице в критическом состоянии.