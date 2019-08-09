Господдержка и новый статус города: о чем Кувшинников попросил Путина

Добраться до вотчины Деда Мороза вскоре можно будет по воздуху. О реконструкции аэропорта в Великом Устюге, а также о других крупных инфраструктурных проектах президенту России Владимиру Путину рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Одна из главных целей — увеличить туристический поток, который сегодня составляет триста тысяч человек в год.

Вологодская область демонстрирует уверенные темпы роста, и уровень экономического развития региона не должен опускаться ниже уже достигнутых показателей. Об этом Владимир Путин заявил в ходе рабочей встречи с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым. Впрочем, речь шла не только о социальных вопросах.

"Сейчас мы заканчиваем строительство обхода, который соединит три федеральные трассы: на Архангельск, на Медвежьегорск, на Санкт-Петербург и на Москву", — рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Строительство нового моста через Шексну в Череповце, реконструкция участков трасс А114 и М8 — господдержка нужна не только крупным городам региона — на нее рассчитывает и Великий Устюг, который является одним из лидеров внутреннего туризма.

Вотчина Деда Мороза — крупнейшая в стране интерактивная фольклорная площадка. За двадцать лет туристический поток здесь вырос в сто раз, поэтому требует развития и авиасообщения. Об этом в разговоре с Путиным рассказал Кувшинников:

— По вашему поручению мы заканчиваем строительство, удлинение взлетно-посадочной полосы с 1500 метров до 1800 метров, что позволит нам принимать среднемагистральные самолеты, Sukhoi Superjet 100 из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов. Двадцатого августа 2020 года мы открываем новую полосу, новый аэродромный комплекс с возможностью со временем сделать аэропорт международным.

— Сколько стоит?

— Миллиард сто.

— У вас, в целом, неплохо идет работа, поэтому результаты того, что было сделано до сих пор, говорят о том, что и имеющиеся у вас сегодня планы тоже вполне реалистичны, могут и должны быть реализованы.

В планах — реконструкция аэропорта и в самой Вологде. Удлинят полосу, модернизируют аэровокзал. Вологда — жемчужина русского Севера. Здесь двести особо охраняемых объектов, многие из которых деревянные. Город-музей получит статус города исторического наследия, об этом Кувшинников попросил у главы государства:

— Хочу попросить, чтобы нашему городу был придан статус города исторического наследия.

— Это будет стоить центральному бюджету два миллиарда.

— Да, и, если такое возможно, включение в федеральную программу развития культуры и туризма, выделить средства на начало реконструкции и восстановления Вологодского кремля, поскольку это сооружение 16 века.

— Минкульт не возражает?

— Не возражает. Если вы поддержите, мы с удовольствием реализуем этот проект и сохраним уникальность нашего города.

Семь лет назад Вологодская область находилась в тяжелой финансово-экономической ситуации. Сейчас регион вышел из бюджетного кризиса и начал большую работу по своему развитию. В общей сложности в Вологодской области началось строительство почти пятисот новых объектов.