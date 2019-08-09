Трамп заявил, что у Байдена "не все дома"

Претендент на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден наглядно демонстрирует своими высказываниями, что у него "не все дома".

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя по просьбе журналистов новый ляп, который допустил 76-летний Байден.

"Послушайте, у Джо не все дома. Такого иметь президентом нельзя", — сказал Трамп, подчеркнув, что будет рад, если такого слабого соперника демократы выдвинут на президентских выборах 2020 года.

8 августа, выступая в штате Айова, организованном демократами азиатского и латиноамериканского происхождения, Байден сообщил, что "неимущие дети столь же умны и талантливы, сколь белые дети". Вскоре после этого он поправился, подчеркнув, что хотел сказать "дети из богатых семей".

Байден, который считается одним из тяжеловесов американской политики, предпринимал в 1988 и 2008 годах попытки баллотироваться на высший государственный пост в США, но максимум, чего сумел добиться – должности вице-президента, которую занимал в 2009-2017 годах.