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Стрельба в Америке 14 минут назад
После массовых расстрелов Трамп пообещал ужесточить правила продажи оружия
Республиканцы не прервут каникулы ради закона о контроле за оружием. Трампа однопартийцы решили не поддерживать. Свой отпуск президент начнёт через несколько часов — улетит играть в гольф в Нью-Джерси — в штат, входящий в десятку самых безопасных в США. Не понимающие, кто виноват и что делать торговые сети вынуждены ориентироваться по твитам президента, призывающего запрещать не оружие, а рекламирующие его компьютерные игры.
Почти неделя прошла после серии массовых расстрелов, в США все еще приспущены флаги и подвис вопрос, что делать дальше. Перемены назрели давно, но для страны, в которой винтовок и пистолетов на руках больше, чем жителей, оружейный вопрос — один из самых острых.
Скоро в школу и в магазинах на 300% взлетели продажи пуленепробиваемых рюкзаков, чтобы хоть как-то защитить детей. Митинги против оружия каждый день и едва ли не в каждом городе. Убедительнее всего звучат голоса тех, кого многочисленные бойни задели лично. У одних убиты дети, другие сами чуть не погибли.
"Я просто хочу, чтобы вы знали, что в меня стреляли во время молитвы!" – говорит оратор.
"У меня убили дочь, я потеряла сына. Если вы не готовы обеспечивать безопасность этой страны — уйдите со своего поста. Измените закон об оружии или измените Конгресс", — рассказал пожилой мужчина.
Мэры 200 с лишним американских городов подписались под письмом отправленном в Капитолий. Хотят, чтобы конгрессмены прервали каникулы, срочно вышли на работу и начали менять закон.
"Моя цель – предпринять меры в сфере контроля за оружием. Трагический инцидент в Дейтоне не должен повторится в других городах" – говорит Нэн Уэйли, мэр Дейтона.
Письма политиков, требования простых американцев сейчас адресованы одному человеку — Митчу Макконеллу — лидеру республиканского большинства в сенате. Но он, похоже, не намерен прерывать отпуск, вот и с журналистами сейчас не встречается, только по телефону дает комментарии.
"Мы проведем эти двухпартийные прения, и когда мы вернемся с каникул, надеюсь, мы сможем договориться и на деле принять что-то. Я хочу выработать закон, а не просто видеть такого рода политическую пикировку, которая может длится бесконечно и никогда не приводит к результату", — сообщил он.
Республиканцы тянут и не потому что ненаотдыхались — они в заложниках у оружейного лобби. На кону деньги слишком большие. Национальная стрелковая ассоциация только на выборы Трампа выделила партии почти 30 миллионов долларов.
"Я разговаривал с представителями Национальной стрелковой ассоциации. Будем работать над системой проверки граждан, приобретающих оружие, нам не нужно, чтобы психически больные и неуравновешенные люди имели при себе оружие", — заявил Дональд Трамп, президент США.
Между тем Палата представителей накануне впервые официально подтвердила, что прорабатывает вопрос об импичменте Трампа.
Но пока политики решают, как лучше поступить, жителей продолжает трясти от страха. Срочную новость передает CNN — в Миссури этот увешенный оружием явно неадекватный мужчина ходил по супермаркету. До приезда полиции пожарный его успел скрутить. На этот раз обошлось.
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