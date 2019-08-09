Британцев призвали к осторожности из-за массового отключения электроэнергии

В Великобритании произошел сбой в работе национальной энергосистемы.

Отключения света затронули Лондон и юго-восток страны. Как сообщает "Интерфакс", не работает уличное освещение и светофоры. Водителей просят проявлять осторожность.

Железнодорожники проинформировали о возможных задержках и отменах поездов. Компания Network Rail сообщает, что выключились в Ньюпорте, Глостере, Эшфорде, Бристоле, Истборне, Гастингсе и других районах.

На линии лондонского метро "Виктория" поезда идут с большими перерывами, отменены рейсы пригородных поездов. Также полностью отключился свет в аэропорту Уилмингтон округа Ньюкасл.

В компании-операторе UK Power Network заявили, что работают над устранением неполадок.