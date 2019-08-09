Штормовое предупреждение или ложная тревога: как москвичи справляются с непогодой
Штормовое предупреждение в Москве продлено до завтрашнего утра. В городе по-прежнему очень ветрено. И хотя некоторые синоптики считают, что опасность обещанного урагана оказалась несколько преувеличенной (они даже назвали это "ошибкой ложной тревоги"), все же непогода всерьез потрепала нервы москвичам. Как город пережил несколько часов ненастья?
Сокольники, как и все городские парки, не работал с самого утра. Расстроенные посетители долго уговаривали охрану их пустить, но в итоге разошлись. Охранник утверждает:
"Штормовое предупреждение. МЧС предупреждало закрыть вход посетителям".
По всему городу закрылись летние веранды. Даже на Никольской, где всегда много туристов, никто не стал рисковать.
"Опустили зонт огромный. Все гости сейчас внутри помещения", — рассказал работник одного из заведений.
Примерно в 11 утра москвичи начали получать смс-сообщения о надвигающемся ненастье. Днем прогноз начал сбываться.
"Оранжевый" уровень опасности ввели, в первую очередь, из-за резких порывов ветра. В таких условиях наибольшую угрозу представляют деревья, которые могут запросто упасть. Именно поэтому спасатели советуют москвичам быть внимательными и по возможности обходить такие деревья стороной.
Итог сегодняшней непогоды — 23 разбитых машины, 40 поваленных деревьев. В Химках дерево упало на парковку, чудом никого не задев. А на Ленинском проспекте ветер сдул забор.
"Неприятно, когда резко дует ветер, я просто иногда сжимаюсь — боюсь, что на меня что-то упадет", — делится житель столицы.
Впрочем, разгуляться стихии так и не удалось. Даже канатная дорога, остановленная из-за ветра, через три часа заработала снова.
"У наших инженеров есть специальное оборудование, где отслеживаются все параметры. Дабы не рисковать туристами, мы закрылись", — рассказала специалист туристического Департамента московской канатной дороги Светлана Будко.
Зато городские службы, напуганные неутешительными прогнозами, старались вовсю — разбирали шаткие конструкции и пилили старые деревья.
По словам синоптиков, влияние сильного атлантического циклона, который пришел к нам с запада, судя по всему сходит на нет.
"Вечером, ночью и завтра днем ожидается облачная погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Максимальная температура составит 17-19 градусов", — прокомментировал ситуацию заместитель директора Гидрометцентра России Геннадий Елисеев.
Обещают, что в воскресенье будет 22 градуса тепла, а в начале следующей недели в город вернется лето.
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