Кузнецов выиграл золотую медаль чемпионата Европы в прыжках в воду

В Киеве продолжается чемпионат Европы по прыжкам в воду, в котором принимают участие российские спортсмены. В пятницу россиянин Евгений Кузнецов стал одним из главных триумфаторов турнира, завоевав золотую медаль в прыжках с трехметрового трамплина.

29-летний Кузнецов по итогам шести прыжков получил от судей 499, 45 балла, которых сделали его недосягаемым для соперников. С этими показателями он опередил немца Патрика Хаусдинга , набравшего 456,85 балла и британца Джеймса Хитли. У него 439,90 балла. Четвертое место также занял еще один представитель России Никита Шлейхер (416,90).

Для Кузнецова эта медаль стала первой на текущем чемпионате Европы в Киеве.

Напомним, что накануне золотой медалью также отличились Екатерина Беляева и Виктор Минибаев, первенствовавшие в соревнованиях смешанных пар.

Таким образом, теперь в активе сборной России в общекомандном медальном зачете семь медалей: три золотых, две серебряных и две бронзовых. Второе место у Германии (2-2-2), третье – у Украины (2-2-0).