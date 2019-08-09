Российские волейболисты с победы стартовали в квалификации Олимпиады

Мужская сборная России по волейболу стартовала в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2020 года с победы. В стартовом матче подопечные Туомаса Саммельвуо не оставили шансов соперникам из сборной Мексики – 3:0 (25:15, 25:11, 25:17). Встреча состоялась в Санкт-Петербурге.

В составе российской команды самым результативным игроком стал Дмитрий Мусэрский, который по итогам матча набрал восемь очков. Также отметим Максима Михайлова и Дмитрия Волкова, которые набрали по семь баллов.

Благодаря этой победе сборная России набрала 3 очка и занимает первое место в группе "Е". Второе место у Ирана (2 очка), Куба – на третьем месте (1 балл), Мексика замыкает таблицу с нулем очков.

Следующим соперником России станет Куба. Матч состоится 10 августа.