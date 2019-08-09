Названа причина блэкаута в Великобритании

Проблема, которая привела 9 августа к массовому отключению энергоснабжения в Лондоне, на юго-востоке Англии, в Уэльсе и ряде других районов Великобритании, устранена.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала Национальная энергетическая система Соединенного Королевства.

Сообщается, что причина блэкаута заключалась в двух генераторах, которые вышли из строя и обесточили ряд британских регионов, в том числе Лондон. Отмечается, что все те, кто продолжает испытывать проблемы с электричеством, должны связаться с местными операторами распределительных сетей.

Ранее сообщалось, что сбой в работе энергосистемы привел к перебоям на автомобильных дорогах, железнодорожной дороге, метро, а также отразилось на работе портов и аэропортов.