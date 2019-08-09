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Выборы в Мосгордуму 27 минут назад
Первые иски поданы в рамках 100-миллионого ущерба от протестных акций
Поданы первые иски в рамках 100 миллионов рублей ущерба от протестных акций. Как сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", компания требует возмещения имущественного вреда, нанесенного предприятию.
"ГУП "Мосгортранс" и ГБУ "Автомобильные дороги" подали первые исковые требования о возмещении имущественного вреда, нанесенного транспортному предприятию и городскому хозяйству в результате несанкционированных акций в Москве к участникам протеста 27 июля. Общая сумма первых исковых требований составила более 12,5 миллиона рублей. Общий ущерб, понесенный коммерческими и некоммерческими учреждениями по результатам несанкционированных акций, ориентировочно составил более 100 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
Уточняется, что исковые заявления о возмещении имущественного ущерба, причиненного при совершении правонарушения в соответствии со статьей 212 УК, поданы к лицам, в отношении которых в соответствии с информацией прокуратуры Москвы возбуждены соответствующие уголовные дела.
"Учитывая, что уголовные дела ведет СК РФ, в соответствии с 44 ст. УПК РФ исковые заявления направлены в Следственный комитет РФ", — заключили в учреждении.
Как ранее сообщал ТАСС, убытки предприятий торговли и услуг из-за несогласованных акций на бульварах в центре Москвы 27 июля и 3 августа превысили 106,2 миллиона рублей.
Во время массовых беспорядков на территории ЦАО временно приостанавливалась деятельность предприятий торговли, общественного питания, были демонтированы часть летних кафе. Кроме того, в результате беспорядков был нанесен ущерб собственности города и предпринимателей. Общий размер убытков от несогласованных акций составляет более 38,1 миллиона рублей 27 июля и 68,1 миллиона рублей 3 августа.
Также ущерб городу также выражается в снижении привлекательности центра для москвичей и туристов и негативном влиянии на имидж города, что может привести в будущем к дополнительным отрицательным экономическим эффектам и снижению доходов от туризма.
Ограничения 27 июля затронули предприятия торговли услуг на Тверской улице и прилегающих к ней переулках, Большой Дмитровке, Камергерском и Столешниковом переулке, Страстном и Тверском бульварах, Трубной площади, Большой Никитской и Большой Бронной улицах.
Всего было закрыто 75 предприятий торговли, 79 предприятий общественного питания, были демонтированы 63 летних кафе. По предварительным оценкам, закрытие предприятий привело к недополученному обороту в размере 34,5 миллиона рублей, что, в свою очередь, повлекло снижение поступлений в бюджетную систему города Москвы — региональные и местные налоги и сборы, отчисления в социальные фонды — в размере 4,7 миллиона рублей.
В тот день предприятия также получили суммарный ущерб от повреждений их конструкций со стороны протестующих на 3,6 миллиона рублей. Мэрия получила 27 таких обращений предприятий торговли и общественного питания.
3 августа в центре Москвы временно приостанавливалась деятельность предприятий торговли, общественного питания, были демонтированы часть летних кафе на протяжении всего Бульварного кольца и ряда прилегающих улиц.
Всего было закрыто: один торговый центр; 88 предприятий торговли; семь предприятий бытового обслуживания; 28 нестационарных торговых объектов; 68 предприятий общественного питания; а также было демонтировано 68 летние кафе.
По предварительным оценкам, закрытие предприятий привело к недополученному обороту в размере 56,3 миллиона рублей, что также повлекло снижение поступлений в бюджетную систему города Москвы в размере 7,7 миллиона рублей. В адрес органов исполнительной власти города Москвы поступило 31 обращение предприятий торговли и общественного питания о нанесенном им ущербе на сумму более 11,81 миллиона рублей.
По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, в субботу сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек за участие в несогласованной акции, на которую вышли примерно полутора тысяч человек. Власти заранее предостерегли участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Полиция предупреждала о рисках различных провокаций на несогласованной акции и призывала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в ней.
Прокуратура Москвы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Предупреждения надзорного ведомства они проигнорировали.
По факту несогласованного митинга 27 июля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. По данным СК, к совершению указанных преступлений причастны более десяти граждан, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы. Шестеро из них уже арестованы по решению суда.
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