Официально: реванш Джошуа и Руиса состоится 7 декабря в Саудовской Аравии

Чемпион мира по боксу по версиям WBO, WBA Super, IBO и IBF американо-мексиканский боксер Энди Руис проведет бой-реванш против британца Энтони Джошуа в Саудовской Аравии. Повторная встреча между супертяжеловесами состоится седьмого декабря.

"Нейтральная территория", — написал в своем Twitter-аккаунте Джошуа. Таким образом он намекнул на отказ мексиканца проводить бой в валлийском Кардиффе. Такой вариант предлагал сам британец.

Neutral grounds — LETS GO — Dec 7th, time to be 2X — 258MGT 👑 pic.twitter.com/cNOJV3QkYX — Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) August 9, 2019

Напомним, что первый бой между боксерами состоялся первого июня. Тогда победу в титульном поединке за звание чемпиона мира по четырем версиям одержал Руис, победивший Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде.