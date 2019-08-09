В ДНР загорелся дом после обстрела украинских силовиков

Украинские силовики обстреляли населенный пункт Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Как сообщил РИА Новости представитель управления Народной милиции ДНР, обстрел начался в 19:40. Стреляли из минометов калибром 120 миллиметров, автоматических и станковых гранатометов, стрелкового оружия.

В результате загорелся дом. Информации о жертвах и разрушениях пока нет. Представитель ДНР призвал международных наблюдателей вмешаться и добиться от украинской стороны соблюдения перемирия.