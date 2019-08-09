На Неймара подали в суд

Нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара продолжают преследовать неприятности. Теперь на звездного футболиста подали в суд. Сделал это болельщик футбольного "Ренна", который подвергся нападению со стороны бразильца.

Напомним, что по окончании финального матча Кубка Франции между "ПСЖ" и "Ренном" нападающий парижан повздорил с поклонником "догов", который выкрикивал оскорбления в адрес игроков столичной команды и снимал это на мобильный телефон. Неймару это не понравилось, и он нанес удар по лицу мужчины.

Именно из-за этого инцидента Неймар на данный момент отбывает дисквалификацию в три матча, на которые он был наказан Федерацией футбола Франции.