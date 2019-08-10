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Противостояние Индии и Пакистана 50 минут назад

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10 августа 201902:00

Китай поддержит Пакистан в споре с Индией

Китай поддержит Пакистан в споре с Индией

Китай будет защищать интересы Пакистана на международной арене. Об этом заявили в МИД Поднебесной.

Пекин обеспокоен конфликтом между Индией и Пакистаном вокруг штата Джамму и Кашмир. И призвал обе стороны мирно решить эту проблему на основе Устава ООН.

На днях власти Индии лишили особого статуса два штата, где проживает мусульманское большинство. Регион потерял права автономии с собственным парламентом и был разделен на две территории.

Власти Пакистана выразили протест: объявили о понижении уровня дипломатических отношений, приостановке двусторонней торговли и пересмотре ряда договоренностей.

К обострившемуся конфликту решили подключиться США. Представитель Госдепа Элис Уэллс намерена в течение недели провести консультации с высокопоставленными чиновниками двух стран.

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