Юные российские хоккеисты вышли в финал Кубка Глинки/Гретцки

Юниорская сборная России по хоккею добилась уверенной победы над сверстниками из Финляндии в полуфинале Кубка Глинки/Гретцки, который проходит в Словакии. Встреча завершилась победой российских хоккеистов со счетом 4:1.

В команде Сергея Голубовича голами отмечались Дмитрий Злодеев и Александр Пашин, записавший на свой счет три заброшенных шайбы. У сборной Суоми единственную шайбу забил Юусо Мяэнпяя.

Благодаря этой победе россияне обеспечили себе место в финале Кубка Глинки/Гретцки впервые за предыдущие десять лет. В решающем матче сборная России сыграет против команды Канады. Встреча состоится 10 августа. Начало – в 18:00 по московскому времени.