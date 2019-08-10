Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг России до уровня ВВВ. Это означает, что экономика России находится в хорошем состоянии, и крупные западные инвесторы могут вкладывать в нее большие средства.

В Fitch отметили, что стабильность обеспечила крепкая политическая база. России удалось значительно снизить зависимость от цен на нефть, повысить резервы и устойчивость к внешним рискам.

Аналитики агентства особо подчеркнули способность нашей страны справляться с санкциями.

Повышение рейтинга подтверждает возможность выхода экономики России на более высокие темпы роста, об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, что решение Fitch станет основанием для повышения рейтинга и остальными агентствами "большой тройки".

20 июля другое международное агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB-.