Протесты в Гонконге: между Китаем и США разгорелся большой скандал

Китай обвинил США во вмешательстве во внутренние дела и агрессии. Дело в том, что американского дипломата из Госдепартамента заметили на встрече с лидерами оппозиции в Гонконге, где вот уже несколько месяцев продолжаются протесты. И в Пекине считают, что именно в Вашингтоне координируют уличные демонстрации.

Газета "Такунпао" опубликовала снимки, спровоцировав нешуточный дипломатический скандал между США и Китаем. На них шеф политического отдела Генконсульства США в Гонконге Джули Идэ проводит встречу с лидерами оппозиции, которые возглавляют антикитайские протесты. Они продолжаются в Гонконге вот уже несколько месяцев.

В МИД Поднебесной предсказуемо возмутились, назвав это вмешательством во внутренние дела страны и агрессией против суверенитета страны.

"Мы требуем от сотрудников американского генконсульства уважать основополагающие международные договоры в области дипломатического права, придерживаться своих прямых служебных обязанностей и прекратить подавать ложные сигналы антикитайским радикальным элементам".

А вот в Вашингтоне объясняться или извиняться не стали. Более того, нашли повод обвинить Китай. Дело в том, что издание "Такунпао" опубликовало биографию Джули Идэ, ее личные данные, имена мужа и детей. И американцам это очень не понравилось.

"Я думаю, что публикация личных данных американского дипломата, ее фотографий, имен ее детей – это поведение бандитского режима. Ответственная нация так себя не ведет. Публикация подобной информации абсолютно недопустима", — заявила официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.

В МИД России заявили, что собираются наладить с Китаем обмен информацией по фактам вмешательства во внутренние дела стран.

"Мы действительно слышали заявления китайского руководства, которое напрямую обвинило целый ряд западных спецслужб и, в частности, представителей спецслужб США во вмешательстве во внутренние дела. И не просто в глобальном вмешательстве на некой теоретической базе, а в организации беспорядков, которые мы наблюдаем на территории Гонконга. Мы со всей серьезностью отнеслись к этой информации. Я думаю, что будет весьма правильно и полезно обменяться подобными данными по линии соответствующих служб", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Тем временем в Гонконге протестующие в очередной раз заблокировали международный аэропорт. Поводом для акций стал законопроект, цель которого — наладить механизм выдачи из Гонконга материковому Китаю подозреваемых в нарушении законов КНР.

Только за эту неделю полиция 800 раз применяла слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые перегораживают дороги, нарушают работу метро и общественного транспорта.